Депутат Верховной рады Костенко: Зеленский «умер» как политическая фигура

Президент Украины Владимир Зеленский «умер» как политическая фигура и ему не стоит надеяться на второй срок, заявил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ, депутат от фракции «Голос» Роман Костенко в эфире «Радио NV».