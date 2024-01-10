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Закон и Порядок

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Депутат Верховной рады Костенко: Зеленский «умер» как политическая фигура

Депутат Верховной рады Костенко: Зеленский «умер» как политическая фигура

Президент Украины Владимир Зеленский «умер» как политическая фигура и ему не стоит надеяться на второй срок, заявил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ, депутат от фракции «Голос» Роман Костенко в эфире «Радио NV».

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