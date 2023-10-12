Мобилизация: последние новости 12 октября 2023 о частичной мобилизации в России

Сергей Шойгу выступил с обращением к россиянам, в котором опроверг слухи о новой волне мобилизации Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу выступил с обращением к россиянам, в котором опроверг слухи о новой волне мобилизации.
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