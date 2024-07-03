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В Москве с высоты спасают потерявшего сознание крановщика

В Москве с высоты спасают потерявшего сознание крановщика

Мужчине стало плохо в кабине из-за сильной жары.В Москве пытаются спасти рабочего, который потерял сознание в кабине башенного крана.

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