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Мировое господство. От Дария до Трампа

Мировое господство. От Дария до Трампа

Для начала надо определиться, что это такое – мировое господство. Понимали ведь его по-разному, в древности и Средневековье это было прямолинейное «к последнему морю», хотя и не без нюансов – ещё Рим сохранял в части окраинных государств формальную независимость, плотно контролируя их по факту, во время новое на первое место вышла экономика и торговля, а после Второй мировой к ним добавилось ядерное оружие, точнее – возможность нанести обезоруживающий удар по противнику и отбить его удар.

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