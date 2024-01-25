В Астраханской области нашли сбившего насмерть водителя фуры, когда тот менял колесо

Из-за виновника ДТП еще пострадал сидевший в иномарке пассажир. 22 января в 21:40 в Енотаевском районе на 1277-ом километре трассы Р-22 «Каспий» был сбит 29-летний житель Приволжского района, который был водителем большегруза и в момент ДТП менял колесо на полуприцепе на обочине дороги.