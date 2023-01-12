Аргументы недели

98 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    принцип работы СМЕРШ   Цитата ыл действительно месяц. И опять взяв авторучку, Абакумов совсем просто спросил: – Это...Депутат Госдумы, ...
  • Владимир Соловьев
    ЭТО БУДЕТ ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА АМЕРИКИ ЗА ВСЮ ЕЁ ИСТОРИЮ. ТОЛЬКО ОНА УЖЕ НИКОГДА ОБ ЭТОМ НЕ УЗНАЕТ!Российский сенато...
  • Иван Петров
    Это очевидно! Дубинка для несогласных, когда экономические рычаги не сработают.Депутат ЕП Мик Уо...

Путин призвал сделать все для защиты прав и безопасности жителей новых регионов РФ

Путин призвал сделать все для защиты прав и безопасности жителей новых регионов РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в минувшую среду, 11 января, что важно сделать все возможное для защиты конституционных прав и безопасности жителей новых регионов страны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх