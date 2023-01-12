Путин призвал сделать все для защиты прав и безопасности жителей новых регионов РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в минувшую среду, 11 января, что важно сделать все возможное для защиты конституционных прав и безопасности жителей новых регионов страны.
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