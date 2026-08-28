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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин об обмене Уотсона: «Они злят лучшего игрока в истории клуба переход его выходом на рынок»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что обмен Пейтона Уотсона может обернуться для «Наггетс» неприятными последствиями в ближайшем будущем.

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