Омбудсмен Креминь: на Украине только 345 школьников изучают русский язык

Число школьников, которые продолжают изучать русский язык или обучаться на нем, достигло минимума. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка в стране Тарас Креминь, передает украинское издание "Обозреватель".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии