В России рассказали об участии спецназа КНДР в боях под Курском

Участие военных из Северной Кореи в боях на территории Курской области на стороне России объясняется желанием лидера КНДР Ким Чен Ына дать своим вооруженным силам возможность набраться опыта в условиях реальной боевой ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии