В лекториях по ПДД приняли участие свыше трехсот школьников Кабардино-Балкарии и их родители

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Урванскому району при активном участии представителя Управления образования муниципального района Дахалиной Эдгуловой и главным специалистом КДН местной администрации Аллой Лиевой организовали комплексные лектории по ПДД для школьников и их родителей.