Власти Нижегородской области вместе с проектом ОНФ «Регион заботы» организуют сопровождаемое проживание для подопечных ПНИ

Власти Нижегородской области вместе с проектом ОНФ «Регион заботы» организуют сопровождаемое проживание для подопечных ПНИ

Этим летом планируется предоставить квартиры в специализированных жилых домах 12 людям из трех психоневрологических интернатов (ПНИ) Нижегородской области.

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