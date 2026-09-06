Ученик-мигрант довел школьного учителя до увольнения

К делу подключились омбудсмен и Следственный комитет. В Свердловской области разразился скандал: 24-летняя учительница английского языка была вынуждена уволиться из школы и переехать в другой город после систематических оскорблений и угроз со стороны ученика-восьмиклассника.
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Вообще зачем их учить в русских школах? Пускай свои школы делают, раздельно мужские и женские, за свой счет учат своих детей. Вот там будет дисциплина. Под строгим надзором наших проверяющих органов. Что не так - всей семьей обратно, на родину. Тогда их так научат в своей семье, что будут помалкивать в тряпочку. А то задолбали уже со своей лояльностью. Это не тот случай, принимается за проявление слабости и рождает вседозволенность.