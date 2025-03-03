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Закон, порядок, государство

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Российские военнослужащие провели патриотические мероприятия для школьников в Киргизии

Российские военнослужащие провели патриотические мероприятия для школьников в Киргизии

На военном аэродроме для детей военнослужащих и воспитанников казачьего корпуса интернациональный союз казаков Семиречья «Наследие» прошла экскурсия.

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