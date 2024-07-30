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    Этот Primpress несет лишь смуту, публикуя всякий бред. Непонятно, как его еще не закрыли!«Не вздумайте там...
  • Татьяна Клюева
    Бред.«Не вздумайте там...
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    этот роскотрол сам то что-нибудь на этих площадках покупал? или  только ОБС?«Не вздумайте там...

Скверы, парки и спортплощадки: в Приморье развивается инициативное бюджетирование

Скверы, парки и спортплощадки: в Приморье развивается инициативное бюджетирование

Почти 650 проектов подали приморцы на конкурсы инициативного бюджетирования, сообщает PRIMPRESS. Об этом заявила первый вице-губернатор – Председатель Правительства края Вера Щербина в эфире программы «Итог недели» на «ОТВ».

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