Скверы, парки и спортплощадки: в Приморье развивается инициативное бюджетирование

Почти 650 проектов подали приморцы на конкурсы инициативного бюджетирования, сообщает PRIMPRESS. Об этом заявила первый вице-губернатор – Председатель Правительства края Вера Щербина в эфире программы «Итог недели» на «ОТВ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии