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"Москвич 8" заменит ушедшие с российского рынка Hyundai Santa Fe и Kia Sorento

"Москвич 8" заменит ушедшие с российского рынка Hyundai Santa Fe и Kia Sorento

Новый кроссовер "Москвич 8" заменит на российском рынке аналогичные корейские модели. Об этом сообщает "Автостат" со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

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