Декоммунизация образования. Украинские подростки не умеют нормально читать и считать

Почти половина украинских подростков не обладают базовыми навыками чтения и плохо считают. Об этом свидетельствуют только что опубликованные данные исследования качества образования PISA, которое прошло на Украине в прошлом году в форме специальных учебных тестов для молодежи .
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