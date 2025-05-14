Сделка Трампа по недрам принесет плоды не раньше, чем через 10 лет

Руководители отрасли предостерегают от чрезмерного оптимизма насчет соглашения, заключенного при поддержке США, предупреждая о длительных сроках и высоких затратах Для ВСУ готов "котел" под Константиновкой.
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