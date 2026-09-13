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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин об игре за «Колорадо»: «Благодарен за эти 7 лет и за всех людей, встретившихся мне на этом пути. Спасибо, Денвер – город, ставший для меня домом»

Форвард Валерий Ничушкин поделился мыслями о своей карьере в «Колорадо». В июне клуб  обменял игрока в « Коламбус » на три драфт-пика.

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