Танцоры из Митина приняли участие в международном конкурсе

По сообщениям с официальной страницы школа 1358, танцевальная студия Контраст «отметила» профессионально — на сцене, приняв участие в V Международном конкурсе исполнительского мастерства «Территория искусств 2024».
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