Куда ковыляет «хромая утка» Макрон: названы три сценария для президента Франции после ухода от власти

ПАРИЖ, 17 сентября, ФедералПресс. Эмманюэль Макрон входит в финальный этап своего президентства не как триумфатор, изменивший Францию, а как «хромая утка» – президент, который по конституции не может избраться на третий срок и постепенно теряет рычаги влияния на политическую систему.
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