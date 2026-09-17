Куда ковыляет «хромая утка» Макрон: названы три сценария для президента Франции после ухода от власти

ПАРИЖ, 17 сентября, ФедералПресс. Эмманюэль Макрон входит в финальный этап своего президентства не как триумфатор, изменивший Францию, а как «хромая утка» – президент, который по конституции не может избраться на третий срок и постепенно теряет рычаги влияния на политическую систему.