В Барнауле потушили пожар в девятиэтажке и спасли двух человек. Фото

Сотрудники МЧС спасли двух человек Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края Спасатели потушили пожар в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Мусоргского в поселке Южном Барнаула.
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