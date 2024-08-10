В Венесуэле заявили, что страна станет «отличным дополнением» к БРИКС

БРИКС находится на переднем крае многополярного мира, и Каракас станет «отличным дополнением» к организации, в том числе за счет своих нефтяных запасов, сообщил в интервью РИА Новости зампостпреда Венесуэлы при ООН Хоакин Перес.
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