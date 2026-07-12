Более 50 гребцов из Архангельска поборются за место в сборной

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из Архангельска и Холмогорского округа. Гребцы состязались в одиночных байдарках (К-1) на дистанциях 200, 500 и 1000 метров, продемонстрировав высокий уровень физической подготовки и целеустремленность.