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Царьград

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Более 50 гребцов из Архангельска поборются за место в сборной

Более 50 гребцов из Архангельска поборются за место в сборной

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из Архангельска и Холмогорского округа. Гребцы состязались в одиночных байдарках (К-1) на дистанциях 200, 500 и 1000 метров, продемонстрировав высокий уровень физической подготовки и целеустремленность.

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