РФПИ договорился о партнерстве с кубинским фармацевтическим холдингом

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о сотрудничестве по разработке и производству инновационных лекарственных препаратов с консорциумом, в который входят государственный фармацевтический холдинг Кубы BioCubaFarma и российские компании из той же отрасли.