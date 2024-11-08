В Ливнах подсчитали наркоманов

В Ливнах под наблюдением у нарколога находятся 1338 человек. Об этом сообщила начальник управления культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Людмила Альшанова на совещании в горадминистрации.
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