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Царьград

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ВСУ в ночь на 4 апреля ударили по 10 регионам России и Азовскому морю: сколько БПЛА сбили и где

ВСУ в ночь на 4 апреля ударили по 10 регионам России и Азовскому морю: сколько БПЛА сбили и где

Силы ПВО в России работали всю ночь. Большинство дронов удалось сбить ещё в небе.В ночь на 4 апреля ВСУ пытались нанести очередной террористический удар по территориям России.

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