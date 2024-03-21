Мастер-класс по правополушарному рисованию в ДК Юбилейный 🗓 23 марта, 15:00 📍 Чехова, 48а 📞 8(918)903-60-70 ✏️ Интересный Сочи.
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Мастер-класс по правополушарному рисованию в ДК Юбилейный 🗓 23 марта, 15:00 📍 Чехова, 48а 📞 8(918)903-60-70 ✏️ Интересный Сочи.