В Суздале ввели несколько запретов накануне Нового года и Рождества

Власти ограничили салюты, продажу алкоголя и катание на снегоходах.Новогодние и рождественские гуляния в Суздале будут проходить в двух местах: в центре города – на Торговой площади и через дорогу между гостиницей и улицей Васильевской, а также в малой праздничной локации – между судом и Центром культуры и досуга.
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