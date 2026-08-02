Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

133 подписчика

Две орловчанки получат вознаграждение за обнаруженные находки

Две орловчанки получат вознаграждение за обнаруженные находки

Всего за неделю сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области приняли заявления о добровольной сдаче незарегистрированного оружия сразу от двух жительниц региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии