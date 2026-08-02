Две орловчанки получат вознаграждение за обнаруженные находки

Всего за неделю сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области приняли заявления о добровольной сдаче незарегистрированного оружия сразу от двух жительниц региона.
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