Сербия грозит сняться с Евро-2024

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии (ФСС) Йован Сурбатович пригрозил снять сборную страны с чемпионата Европы, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию за оскорбительные кричалки их фанатов в адрес сербов.
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