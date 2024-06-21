Сербия грозит сняться с Евро-2024

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии (ФСС) Йован Сурбатович пригрозил снять сборную страны с чемпионата Европы, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию за оскорбительные кричалки их фанатов в адрес сербов.