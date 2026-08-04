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Кристина Асмус ехала в Египет за отдыхом, а провела ночь в больнице с дочерью

Кристина Асмус ехала в Египет за отдыхом, а провела ночь в больнице с дочерью

Отпуск Кристины Асмус в Египте начался с истории о полном контроле над собой: актриса рассказывала о тренировках, результатах работы над телом, любимых финиках и даже ночных обсуждениях сценария нового фильма.

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