Opinium: большинство британцев считает политику Брексита провалом

Большинство британцев полагают, что выход Лондона из Европейского союза (ЕС) отрицательно сказался на экономике страны, привел к росту цен в магазинах и помешал попыткам правительства контролировать иммиграцию.
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