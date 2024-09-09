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Петербургский дневник

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Аналитик Тимошенко сделал прогноз о повышении ключевой ставки

Аналитик Тимошенко сделал прогноз о повышении ключевой ставки

По словам эксперта, экономика показывает некоторые признаки снижения темпов роста Несмотря на некоторые признаки снижения темпов роста российской экономики РФ, риски инфляции высоки, вследствие чего можно ожидать повышения ключевой ставки ЦБ в сентябре до 20%, рассказал РИАМО эксперт рынка финансов Максим Тимошенко.

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