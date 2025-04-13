Президент Соединённых Штатов не даёт никому перехватить информационную повестку. 12 апреля Дональд Трамп разослал американским пограничным и таможенным службам новый […] The post Трамп применил пряник: потребительские товары из Китая будут ввозиться беспошлинно appeared first on Медиакратия.
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