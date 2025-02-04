Онколог рассказал о неочевидных признаках рака

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Цель этого Дня - привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.
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