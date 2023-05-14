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США сомневаются в украинской контратаке: риск провала и крах страны под обстрелами России

США сомневаются в украинской контратаке: риск провала и крах страны под обстрелами России

По информации из издания Maariv, США сомневаются в возможности Украины противостоять России, и берут под обзор возможность провала контратаки, что может привести к давлению на правительство страны с целью восстановления переговоров с Россией.

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