Создатель Соника обвинил продюсера Dragon Quest во лжи в суде Создатель Соника, Юд...

Создатель Соника обвинил продюсера Dragon Quest во лжи в судеСоздатель Соника, Юдзи Нака, вернулся в социальные сети после обвинительного приговора за инсайдерскую торговлю, и сразу обвинил продюсера Dragon Quest Ю Мияке, который, по словам игрового дизайнера, солгал против него в суде.
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