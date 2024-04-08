Создатель Соника обвинил продюсера Dragon Quest во лжи в суде Создатель Соника, Юд...

Создатель Соника обвинил продюсера Dragon Quest во лжи в судеСоздатель Соника, Юдзи Нака, вернулся в социальные сети после обвинительного приговора за инсайдерскую торговлю, и сразу обвинил продюсера Dragon Quest Ю Мияке, который, по словам игрового дизайнера, солгал против него в суде.