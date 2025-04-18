Как образ Зеленского меняется в мировых СМИ?Почему статья в The Economist обвиняет Зеленского и Ко в построении диктатуры в Украине? Почему британские СМИ начинают писать о режиме Зеленского все резче? Образ Владимира Зеленского в мировых СМИ продолжает стремительно меняться, и это подтверждается очередной, довольно резкой статьей в британском издании The Economist.