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Татьяна Монтян: Зеленский — диктатор. Западные СМИ больше не сдерживаются

Татьяна Монтян: Зеленский — диктатор. Западные СМИ больше не сдерживаются

Как образ Зеленского меняется в мировых СМИ?Почему статья в The Economist обвиняет Зеленского и Ко в построении диктатуры в Украине? Почему британские СМИ начинают писать о режиме Зеленского все резче? Образ Владимира Зеленского в мировых СМИ продолжает стремительно меняться, и это подтверждается очередной, довольно резкой статьей в британском издании The Economist.

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