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Горячее из картофеля к любому столу, экономно, необычно и вкусно

Всем большой привет! Сегодня готовлю бюджетное, интересное горячее из картофеля к любому столу. Скорее всего назвала бы это пирогом, но готовится очень просто и из доступных продуктов, вкусно, сочно, кто пробует всегда доволен и сыт, а готовлю его, иногда и на праздники и на каждый день.

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