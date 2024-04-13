Горячее из картофеля к любому столу, экономно, необычно и вкусно

Всем большой привет! Сегодня готовлю бюджетное, интересное горячее из картофеля к любому столу. Скорее всего назвала бы это пирогом, но готовится очень просто и из доступных продуктов, вкусно, сочно, кто пробует всегда доволен и сыт, а готовлю его, иногда и на праздники и на каждый день.
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