Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал шокирующей ситуацию в Южной Корее. Так он отреагировал на комментарий пользователя социальной сети X, в котором тот задался вопросом о происходящем в азиатской республике.
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