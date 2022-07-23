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Товарные Lada Vesta NG сфотографировали вживую. Счастливчики даже смогут купить эти автомобили

Товарные Lada Vesta NG сфотографировали вживую. Счастливчики даже смогут купить эти автомобили

Паблик «Avtograd News» опубликовал живые фото Lada Vesta NG – рестайлинговых Lada Vesta, которые должны были пойти в серию в текущем году.

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