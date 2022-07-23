Товарные Lada Vesta NG сфотографировали вживую. Счастливчики даже смогут купить эти автомобили

Паблик «Avtograd News» опубликовал живые фото Lada Vesta NG – рестайлинговых Lada Vesta, которые должны были пойти в серию в текущем году.
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