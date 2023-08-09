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Шулак о том, что «Авангард» стал слабее, чем в прошлом сезоне: «Не обращаем внимания на эти разговоры. Интересно то, как будем улучшать командное взаимодействие и выстраивать коллектив»

«Как отношусь к разговорам о том, что «Авангард» стал в разы слабее, чем в прошлом сезоне? Я не читаю такие вещи.

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