США продлили на год возможность ввести в страну алмазы российского происхождения

Подразделение минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций — OFAC (Office of Foreign Assets Control) — вновь продлило на год разрешение на экспорт в США алмазов российского происхождения, которые находились в РФ до 2024 года и не реэкспортировались в Россию позднее.
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