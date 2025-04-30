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Закон, порядок, государство

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В МЧС России новые кадровые назначения

В МЧС России новые кадровые назначения

Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.На должность начальника Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» назначен генерал-лейтенант Анатолий Елизаров.

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