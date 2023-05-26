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В МИД ответили на призывы представителей ООН к продолжению зерновой сделки

В МИД ответили на призывы представителей ООН к продолжению зерновой сделки

Если Россельхозбанк не подключат к SWIFT, а также если не будет прогресса по выполнению других системных проблем блокировки российского экспорта, то зерновой сделке придется искать альтернативы, заявили в МИД РФ.

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