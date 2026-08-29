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Царьград

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Ученые нашли тайные зоны в недрах Земли, которые могут управлять вулканами

Ученые нашли тайные зоны в недрах Земли, которые могут управлять вулканами

Открытие может объяснить, как работают вулканы и магнитное поле Земли.Геофизики из Китайской академии наук составили самую детальную карту глубинных недр планеты.

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