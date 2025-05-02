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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Nvidia опять нашла способ обойти экспортные ограничения и готовит новые ИИ-уск...

Nvidia опять нашла способ обойти экспортные ограничения и готовит новые ИИ-уск...

Nvidia опять нашла способ обойти экспортные ограничения и готовит новые ИИ-ускорители для КитаяПосле ужесточения санкций со стороны США и запрета на поставку в Китай ИИ-ускорителя H20, Nvidia оказалась в сложной ситуации и вынуждена пересмотреть стратегию работы с ключевым китайским рынком, чтобы избежать нарушений экспортных ограничений.

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