Nvidia опять нашла способ обойти экспортные ограничения и готовит новые ИИ-уск...

Nvidia опять нашла способ обойти экспортные ограничения и готовит новые ИИ-ускорители для КитаяПосле ужесточения санкций со стороны США и запрета на поставку в Китай ИИ-ускорителя H20, Nvidia оказалась в сложной ситуации и вынуждена пересмотреть стратегию работы с ключевым китайским рынком, чтобы избежать нарушений экспортных ограничений.