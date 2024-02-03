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Закон, порядок, государство

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Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России выполняют плановый ремонт помещений на социальных объектах Тихоокеанского флота

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России выполняют плановый ремонт помещений на социальных объектах Тихоокеанского флота

Завершение работ по выполнению текущего ремонта на данных объектах планируется провести качественно и в установленные сроки.

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