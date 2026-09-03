СЕМЬЯ МИГРАНТОВ БИЛА ГОЛОВОЙ ОБ ПОЛ ДЕВУШКУ В ТЦ: ВСЁ ПОПАЛО НА КАМЕРЫ

«Оскорбляли и били головой об пол»: семья мигрантов напала на сотрудницу новосибирского ТЦ, вернувшую забытые ими вещи В Новосибирске семья мигрантов била головой об пол русскую девушку, которая вернула им забытый в игровой комнате пакет.
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- Кто на самом деле...
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Какая депортация??? Мочить на месте.
"Ценные" путинские специалисты за работой!
"Как бы ещё и девушка не оказалась виноватой...это могут..." с нашими полицаями и судебной системой все может быть. Как бы еще умысел на кражу не доказали
"Выдворить... из России"? И... Все? Может отсидит сначала? Хотя бы годик?