Медвежий угол
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Медвежий угол

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СЕМЬЯ МИГРАНТОВ БИЛА ГОЛОВОЙ ОБ ПОЛ ДЕВУШКУ В ТЦ: ВСЁ ПОПАЛО НА КАМЕРЫ

СЕМЬЯ МИГРАНТОВ БИЛА ГОЛОВОЙ ОБ ПОЛ ДЕВУШКУ В ТЦ: ВСЁ ПОПАЛО НА КАМЕРЫ

«Оскорбляли и били головой об пол»: семья мигрантов напала на сотрудницу новосибирского ТЦ, вернувшую забытые ими вещи В Новосибирске семья мигрантов била головой об пол русскую девушку, которая вернула им забытый в игровой комнате пакет.

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Странник

"Как бы ещё и девушка не оказалась виноватой...это могут..."  с нашими полицаями и судебной системой все может быть. Как бы еще умысел на кражу не доказали