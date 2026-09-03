СЕМЬЯ МИГРАНТОВ БИЛА ГОЛОВОЙ ОБ ПОЛ ДЕВУШКУ В ТЦ: ВСЁ ПОПАЛО НА КАМЕРЫ

«Оскорбляли и били головой об пол»: семья мигрантов напала на сотрудницу новосибирского ТЦ, вернувшую забытые ими вещи В Новосибирске семья мигрантов била головой об пол русскую девушку, которая вернула им забытый в игровой комнате пакет.