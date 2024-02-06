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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Посла Израиля час держат в МИД РФ после ее слов о России и холокосте

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин прибыла в МИД РФ. В ведомстве она находится больше часа. Причинами ее вызова стали критика государства из-за ситуации на Ближнем Востоке и высказывания, что РФ якобы «принижает значение» холокоста.

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