Посла Израиля час держат в МИД РФ после ее слов о России и холокосте

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин прибыла в МИД РФ. В ведомстве она находится больше часа. Причинами ее вызова стали критика государства из-за ситуации на Ближнем Востоке и высказывания, что РФ якобы «принижает значение» холокоста.
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