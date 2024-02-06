Посла Израиля час держат в МИД РФ после ее слов о России и холокосте

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин прибыла в МИД РФ. В ведомстве она находится больше часа. Причинами ее вызова стали критика государства из-за ситуации на Ближнем Востоке и высказывания, что РФ якобы «принижает значение» холокоста.